محذرين من "ثورة الخبز".. تظاهرة احتجاجية لأصحاب الأفران في بغداد

شفق نيوز/ نظم العشرات من أصحاب المخابز والأفران، يوم الأربعاء، تظاهرة احتجاجية في العاصمة بغداد بسبب ارتفاع اسعار المحروقات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن متظاهرين تتراوح أعدادهم نحو 50 شخصاً من أصحاب المخابز والافران نظموا، صباح اليوم، تظاهرة في ساحة الفارس بمنطقة المنصور، في بغداد يطالبون فيها بتخفيض أسعار النفط والمحروقات.

وذكر ان المتظاهرين رفعوا لافتات حطوا عليها مطالباتهم الى الدوائر ذات العلاقة وهي وزارات (التجارة والصحة والعمل والنفط)، محذرين اياها من "ثورة الخبز القادمة".