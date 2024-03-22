محذراً من السفر جواً وبراً.. راصد جوي يكشف خارطة الأمطار حتى الاثنين المقبل

شفق نيوز/ نشر الراصد الجوي صادق عطية، يوم الجمعة، تحديثات جوية تكشف المناطق التي تشهد أمطاراً ليلة الجمعة ويوم غد السبت، وموجة الأمطار التي تضرب كافة مدن البلاد يوم الأحد المقبل.

وقال عطية، في منشور تابعته وكالة شفق نيوز، إن "فرص هطول الأمطار الليلة لغاية فجر أمس السبت تشمل مدن النجف، كربلاء، بابل، واسط الديوانية، السماوة، بغداد، ديالى، السليمانية، كركوك، الموصل، اربيل صلاح الدين، ذي قار، دهوك".

ولفت إلى أن "فرص الأمطار نهار السبت تشمل نينوى، صلاح الدين، السليمانية، دهوك اربيل، السليمانية، مع فرص العزارة واردة في دهوك"، مبيناً أن "فرص الأمطار تقل خلال ليل السبت".

وتابع عطية: "أما خلال فجر وصباح الأحد نحن على موعد مع اندفاع حالة جوية جديدة ستشمل أمطارها جميع المدن بشدة تتفاوت من مكان إلى آخر مصحوبة بهطول الحالوب والبرق والرعد في بعض الأماكن:.

وأوضح أن "شدة الأمطار وغزارتها في حالة يوم الاحد التي تستمر لغاية نهار الاثنين طبقا لما تشير إليه تنبؤات خرائط الامطار في المدن التالية وهي بالترتيب حسب كميات الهطول المتوقعة:

1.السليمانية

2.الأنبار

3.ديالى

4. دهوك

5.شمال نينوى

6.اربيل

7. صلاح الدين

8 كركوك

9.العاصمة بغداد

10.البصرة

11.ميسان

12.بعض مناطق متفرقة من مدن الفرات الاوسط.

وختم عطية منشوره بالقول: "يوصى باتخاذ الاحتياطات في المدن أعلاه، وتجنب السفر برا وبحرا ليل الأحد وفجر الاثنين"، لافتاً إلى أن "التوقعات قابلة للتغيير حسب تطورات منظومة الطقس المؤثرة".