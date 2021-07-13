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محتجو الناصرية يغلقون ساحة رئيسية وآخرون يتجمعون أمام المستشفى التركي

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-13T15:02:11+0000
محتجو الناصرية يغلقون ساحة رئيسية وآخرون يتجمعون أمام المستشفى التركي

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بأن محتجين غاضبين أغلقوا ساحة رئيسية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر الشهود لوكالة شفق نيوز، أن "متظاهرين غاضبين من الأوضاع الأخيرة، وحلول الفاجعة الكبيرة يوم أمس الاثنين، أقدموا على إغلاق كافة مداخل ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، مما تسبب الأمر بزحام شديد في شوارع المدينة".

وبين الشهود، أن "المحتجين استخدموا الاطارات في إغلاق الطرق دون احراقها".

في غضون ذلك، تجمع المئات من المتظاهرين قرب بوابة المستشفى التركي للإشراف على تشغيله، وإعلان دخوله الخدمة بشكل رئيسي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين انسحبوا بعد ذلك، نتيجة تأكدهم من دخول المشفى الخدمة الفعلية في المحافظة، بعد سنوات من إكمال العمل فيه".

والتهم حريق هائل، ليلة امس 12 تموز 2021، مستشفى الحسين الخاص بعلاج مرضى كورونا في محافظة ذي قار، ما أسفر عن مصرع العشرات من المرضى.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، انفجرت اسطوانة أكسجين، مما تسبب في حريق هائل مماثل في مستشفى ابن الخطيب ببغداد ، وهو مستشفى للمرضى المصابين بفيروس كورونا.

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