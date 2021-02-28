محتجو الناصرية يطرحون 10 مطالب والنجف توقف "التصعيد"

شفق نيوز/ طرح محتجو الناصرية مركز محافظة ذي قار، يوم الاحد، 10 مطالب وامهلوا الحكومتين المركزية والمحلية التي وصفوها بـ"الحكومة العسكرية"، ثلاثة أيام لتلبية تلك المطالب.

وتضمنت وثيقة صادرة عن "ساحة الحبوبي" مركز احتجاج الناصرية، وحصلت عليها وكالة شفق نيوز، المطالب العشر ومن بينها، كشف الجهة التي أمرت بإطلاق النار على المحتجين واقالة قائد الشرطة والتحقيق مع المحافظ المقال.

بدورهم، قرر المتظاهرون في النجف إيقاف الاحتجاج والتصعيد لحين انتهاء زيارة البابا فرنسيس الى المحافظة ولقائه بالمرجعية الدينية هناك.

وكشف المتظاهرون عن وجود "جهات منحرفة" لديها ارتباطات مشبوهة خارجية وداخلية ومعروفة للجميع؛ تروم إرباك الوضع الأمني في مدينة النجف.

وطالبوا الجهات الأمنية والمعنية بـ"استتباب الأمن في المحافظة؛ وأنْ تأخذ دورها الحقيقي والجاد في تأمين زيارة ضيف النجف (قداسة البابا) والوفد المرافق له؛ وتفويت الفرصة على أعداء العراق.