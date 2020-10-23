محتجو المثنى يزحفون نحو بغداد ويحذرون من "حرف المسار"

شفق نيوز/ قرر معتصمو محافظة المثنى، يوم الجمعة، المشاركة بتظاهرات "25 تشرين" المزمع تنظميها الاحد المقبل في العاصمة بغداد، محملين القوات الامنية وحكومة مصطفى الكاظمي السماح لأي جهة حزبية او مغرضة مندسة تخرج التظاهرات عن اطارها السلمي.

وذكر بيان لمعتصمي محافظة المثنى ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ثورة تشرين حققت الكثير من المكتسبات واهمها كسر حاجز الخوف والتحرر وزرع روح المواطنة والشعور بها بعد ان سلختها الاحزاب المتأسلمة وزرعت بدلاً منها الروح الطائفية والعنصرية التي لم تجلب لنا سوى الخراب والدمار لهذا الشعب في حين الكاسب الوحيد هو الاحزاب الفاسدة التي تربعت على مقدرات وخيرات هذا البلد".

واضاف "لذا ومن منطلق المسؤولية اتجاه هذا الوطن وإنصافًا لدماء الشهداء وتأكيدًا على المطالب الحقّة قرر اخوانكم المعتصمين من ابناء السماوة ومن معهم من بقية الاقضية والنواحي الذهاب الى بغداد للمشاركة في التظاهرة المليونية يوم الاحد المصادف ٢٥ /١٠/٢٠٢٠".

وتابع البيان ان "التظاهرة ستكون منظمة وسلمية ونحمل القوات الامنية وحكومة الكاظمي السماح لأي جهة حزبية او مغرضة مندسة تخرج التظاهرات عن اطارها السلمي يراد بها تشويه التظاهرة كما عملوا سابقاً ولم يفلحوا بذلك".

واشار الى أنه "ستكون تظاهرة لابناء السماوة داخل المحافظة تزامنا مع تظاهرات بغداد".