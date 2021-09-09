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محتجون ينهون اعتصامهم في ديالى بعد "تطمينات أمنية"

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-09T16:53:07+0000
محتجون ينهون اعتصامهم في ديالى بعد "تطمينات أمنية"

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في ديالى، يوم الخميس، انتهاء اعتصام للاهالي في ناحية ساخنة امنيا بعد اتخاذ اجراءات تطمينية وامنية لمنع وقوع هجمات دامية وخروقات امنية.

 وقال مدير ناحية العبارة مازن شاكر الملا جواد لوكالة شفق نيوز ان "وفدا امنيا زار المعتصمين في الناحية بعد 5 ايام من الاعتصام واغلاق طريق رئيسي يربط العبارة بقضاء بعقوبة"، مبينا ان "الوفد ضم وكيل وزير الداخلية ومسؤولين في وزارة الداخلية".

واكد الملا جواد ان "الوفد وبناء على قرارات وزارية اتخذ سلسلة اجراءات امنية تطمينية للأهالي تضمن تعزيز الناحية بسرية من الشرطة تضم 60 منتسبا وتعزيز وتكثيف نقاط التفتيش اضافة الى تغيير عدد من الضباط والقادة الامنيين بينهم مسؤول استخبارات العبارة".

واضاف ان "اجراءات الوفد الامنية اثمرت عن انهاء الاعتصام ورفع السرادق مع متابعة التطورات والنتائج الامنية للاجراءات والخطط التي اقرتها وزارة الداخلية".

وتعد ناحية العبارة 15 كم شمال شرق بعقوبة من المناطق الساخنة والتي تشهد هجمات وحوادث أمنية مستمرة طيلة الأعوام الماضية نتيجة لطبيعتها الجغرافية الوعرة ومساحتها الشاسعة.

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