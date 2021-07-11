محتجون والأمن يتبادلون التراشق بالحجارة بالناصرية وكربلائيون يطالبون بأراضٍ سلبها صدام منهم

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، بقطع شارع مهم وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن " المحتجين الخريجين أمام الشركات النفطية في محافظة ذي قار قاموا بقطع شارع الإمام علي بالإطارات المحترقة"، لافتا إلى أن " المحتجين قاموا بالاشتباك مع القوات الأمنية بالحجارة".

وبين المصدر، أن " المحتجين يطالبون بالتعيين على ملاك الشركة بصفة أجور يومية، فضلا عن اتهام المحافظ بسرقة درجاتهم ".

من جهتها قالت مراسلة وكالة شفق نيوز في كربلاء إن اهالي منطقة "البو صحو" خرجوا بوقفة يطالبون فيها الحكومة باسترجاع أراضيهم التي سلبت منهم في زمن النظام السابق والى الآن لم يتم استرجاعها.