محتجون يلوحون بخطوات تصعيدية جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلن منسق تظاهرات المحاضرين المجانيين في محافظة ذي قار رائد البديري، اليوم الأحد، عن خطوات محاضري المحافظة للتصعيد في حال عدم تلبية مطالبهم.

وقال البديري لوكالة شفق نيوز، إن "محاضري المحافظة سينطلقون اليوم بمسيرة حاشدة تنطلق من تقاطع (البهو) باتجاه مديرية تربية ذي قار"، لافتا إلى أن "المحاضرين سيقومون باغلاق مقر المديرية العامة".

واضاف، أن "المحاضرين قاموا يوم أمس بنصب خيام الاعتصام"، مبينا أن " مهلة المحاضرين للحكومة تمتد إلى الثلاثاء المقبل، وبعدها في حال عدم تنفيذ المطالب سيتم اللجوء إلى قطع الطرق والجسور وإغلاق الدوائر الخدمية بالمحافظة ".

وتابع البديري، أن" ملف المحاضرين خضع لمزايدة سياسية بين بعض الكتل داخل قبة البرلمان العراقي".

وفي محافظة واسط، أقدم المحاضرون المجانيون مبنى مديرية التربية ، ونصبوا خيم الاعتصام بالقرب من ابوابها.

ويتجمع المحاضرون حاليا امام مبنى مديرية تربية القادسية (الديوانية) ومبنى تربية المثنى ومبنى تربية ذي قار ومبنى تربية بابل، كما تجمعوا قرب ساحة الصدرين القريبة من مبنى التربية في النجف.

وخرج المئات من المحاضرين المجانيين في محافظتي الديوانية والمثنى، أمس السبت، بتظاهرات حاشدة نددت بتسويف قضيتهم في الموازنة العامة للبلاد التي أقرت مؤخرا.

وأغلق المحاضرون في الديوانية والمثنى مبنى مديريتي التربية في المحافظتين أمس.