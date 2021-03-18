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محتجون يلوحون بالتصعيد بإغلاق مؤسسات حكومية وانطلاق تظاهرات جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-18T07:23:36+0000
محتجون يلوحون بالتصعيد بإغلاق مؤسسات حكومية وانطلاق تظاهرات جنوبي العراق

شفق نيوز/ قدّم متظاهرو ساحة الحبوبي في ذي قار جنوبي العراق يوم الخميس اعتذارا الى اهالي المحافظة على خطوة قطع الجسور متعهدين بعدم تكرار ذلك.

وتعهد المحتجون ايضا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، اليوم الى التوجه نحو خطوة تصعيدية جديدة تبدأ بإغلاق المؤسسات الحكومية رفضا لترشيح  عبد الرضا سعود لمنصب محافظ ذي قار واول دائرة اغلقت بلدية الناصرية.

وصعد متظاهرو محافظة ذي قار، اليوم الخميس، من نشاطهم في المحافظة باقدامهم على إغلاق دوائر مدينة الناصرية، فيما نصب أقسام أخرى خيام الاعتصام أمام تلك الدوائر.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "المتظاهرين في مدينة الناصرية صعدوا من مواقف الاحتجاج في المحافظة وقاموا باغلاق التربية احتجاجا على قرار الامتحانات المتسرع، فيما أغلقوا مديرية بلدية الناصرية لاتهامها بالفساد"، مؤكدا أن " المتظاهرين طوقوا فرع شركة توزيع الكهرباء تمهيدا لإغلاقه ".

وأضاف، أن" محتجين من خريجي الادارة والاقتصاد أقدموا على نصب خيام الاعتصام أمام مبنى دائرة الصحة للمطالبة بالتعيين ".

وأشار إلى أن" تظاهرة أخرى حصلت أمام مبنى قيادة شرطة المحافظة من قبل خريجي الهندسة الزراعية للمطالبة بالتعيين كذلك ".

وتظاهر طلبة في محافظة ميسان امام مديرية تربية المحافظة لمطالبة الوزارة بتأجيل الامتحانات، وفقا لمراسل الوكالة.

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