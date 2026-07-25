محتجون يقطعون طريق "كركوك – يايجي" للمطالبة بحلول عاجلة لأزمة الكهرباء (فيديو)

شفق نيوز- كركوك

قطع محتجون من أهالي ناحية يايجي، يوم السبت، طريق كركوك – يايجي، احتجاجاً على تردي واقع الطاقة الكهربائية والانقطاعات المستمرة التي تشهدها المنطقة.

وقال أحد المتظاهرين، فاضل أحمد اليايجلي، لوكالة شفق نيوز، إن "أهالي ناحية يايجي يعانون منذ فترة طويلة من سوء تجهيز الكهرباء، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية، لا سيما كبار السن والأطفال والمرضى الذين باتوا يواجهون ظروفاً صعبة في ظل موجة الحر الحالية".

وأضاف أن "الاحتجاجات جاءت بعد مناشدات عديدة وجهها الأهالي إلى الجهات المختصة لتحسين واقع الكهرباء، إلا أنها لم تلقَ أي استجابة عملية حتى الآن"، مبيناً أن "المواطنين اضطروا إلى إيصال صوتهم عبر التظاهر وقطع الطريق للمطالبة بحقوقهم المشروعة في الحصول على خدمة الكهرباء".

وأكد اليايجلي، أن "المتظاهرين يطالبون بوضع حلول عاجلة ومستدامة لأزمة الكهرباء في الناحية، وعدم الاكتفاء بالوعود المؤقتة التي لم تنعكس على أرض الواقع".

في غضون ذلك، أشار مراسل وكالة شفق نيوز إلى وصول قوات أمنية إلى موقع التظاهرة لمتابعة الأوضاع وتأمين المنطقة وتنظيم حركة السير، فيما استمرت الاحتجاجات وسط مطالبات شعبية بالإسراع في معالجة أزمة الكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان ناحية يايجي.