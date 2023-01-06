محتجون يقطعون طريق بغداد - ديالى احتجاجا على تردي الكهرباء

شفق نيوز/ قطع متظاهرون غاضبون، يوم الجمعة، طريق ديالى - بغداد احتجاجا على تردي الكهرباء وشبه انعدامها.

وقال محمد مصطفى المعموري أحد المحتجين لوكالة شفق نيوز، إن "أهالي ناحية جديدة الشط 25 كم شمال غرب بعقوبة قطعوا طريق بغداد -ديالى لمدة 45 دقيقة واعادوا افتتاحه كورقة ضغط واحتجاج على تردي التيار الكهربائي وشبه انعدامه".

وأكد، أن "معدل تجهيز الكهرباء في الناحية وعموم الوحدات الإدارية لا يتعدى 4 إلى 6 ساعات يوميا في ظل الظروف المناخية القاسية وانخفاض درجات الحرارة".

وأشار المعموري إلى أن "المحتجين سيعاودون تصعيد التظاهرات في حال تجاهل مطالبهم المشروعة ومنحهم استحقاقهم من حصة الكهرباء".

وتشهد ديالى ومحافظات أخرى تراجعا كبيرا وانخفاضا بمعدلات التجهيز جراء قيام الجانب الإيراني بخفض إمدادات الغاز للمحطات الكهربائية وسط مطالب رسمية وشعبية بالاستغناء عن الغاز الإيراني واستغلال موارد الغاز الوفيرة في البلاد والتي تحترق يوميا بكميات كبيرة وسط تساؤلات عن أسباب هدر الغاز وتجميده في باطن الأرض.