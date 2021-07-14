محتجون يقطعون طريقاً.. ومجهولون يستهدفون منزل مسؤول مستقيل بذي قار

شفق نيوز/ قطع موظفون في بلدية الناصرية مركز محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، مدخل مدينة الناصرية بالاطارات المحترقة احتجاجا على تأخر صرف الرواتب.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن موظفين غاضبين قطعوا طريق (ناصرية _ شطرة) بالاطارات المحترقة عند مدخل المدينة الشمالي، لافتا إلى أن الموظفين يعملون في القسم الخدمي للحي الصناعي ضمن كوادر مديرية بلدية الناصرية.

وبين، أن الموظفين يطالبون بصرف رواتبهم المتأخرة منذ عدة أسابيع، مضيفا أن الموظفين انتقلوا لاحقا أمام مبنى بلدية الناصرية وأضرموا النار في الاطارات أمام بوابتها.

وفي شأن آخر، قام مجهولين برمي زجاجة حارقة (مولوتوف) على حديقة منزل مدير عام صحة ذي قار المستقيل صدام الطويل، دون أي أضرار تذكر في المنزل، احتجاجا على حادثة فاجعة حريق مستشفى الحسين مساء الثلاثاء والذي خلف عشرات الضحايا.