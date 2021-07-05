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محتجون يقطعون طريقا في ديالى ويعلنون مطالبهم

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-05T05:39:10+0000
محتجون يقطعون طريقا في ديالى ويعلنون مطالبهم

شفق نيوز/ قطع محتجون غاضبون طريق يربط بعقوبة بناحية المنصوري شمال شرقي ديالى احتجاجا على تردي الخدمات.

ونقل مراسل شفق نيوز، إن المحتجين  قطعوا طريق بعقوبة – دلي عباس 30 كم شمال شرق بعقوبة احتجاجا على ازمات الكهرباء وانعدام ماء الشرب.

ودعا المحتجون بتلبية مطالبهم الخدمية من قبل الجهات المختصة وبخلاف ذلك سيلجأون للتصعيد الاحتجاجات والاعتصامات وقطع طرق أخرى حيوية.

وشهدت ديالى خلال الايام الماضية موجة احتجاجات عارمة في خانقين والمقدادية والوجيهية  والخالص وكنعان وأطراف بعقوبة بسبب تردي  الخدمات والتيار الكهربائي بشكل خاص.

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