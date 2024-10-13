محتجون يقطعون طريقاً رئيساً وسط الناصرية ومجهولون يحاولون القاء حقيبة في دجلة

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، يوم الاحد، بقطع طريق رئيس وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة بالإطارات المحترقة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محتجين على اعتقال ناشطين معهم، قطعوا طريقا أمام إحدى الجامعات الاهلية بواسطة الإطارات المحترقة"، لافتا إلى أن "المحتجين طالبوا بإطلاق سراح اقرانهم المعتقلين لدى الأجهزة الامنية".

في حين لفت المصدر، إلى أن "قضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة شهد اندلاع حريق كبيرة في مجمع للمواد الإنشائية بمنطقة حي الفرات، دون معرفة أسباب اندلاع الحريق، حيث هرعت 4 فرق من الدفاع المدني لإخماده".

وفي بغداد؛ ابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز؛ ان أشخاصا مجهولين قاموا بإلقاء حقيبة على جسر الجادرية.

واشار الى انه تم قطع الجسر من قبل نجدة الكرادة بأنتظار لجنة المتفجرات لفتح الحقيبة.

وفي كركوك؛ أخبر مصدر أمني وكالتنا؛ باندلاع اشتباك مسلح في منطقة حصار شمال كركوك.

وأضاف المصدر؛ أن الاشتباك تسبب باصابة شخصين، مشيرا إلى أن سبب المشاجرة وجود خلافات عائلية.

ولفت الى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى كركوك وفتحت الشرطة تحقيقا بالحادثة.