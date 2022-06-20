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محتجون يقطعون طريقا رئيساً للمطالبة باقالة مسؤول محلي في ذي قار.. فيديو

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-20T06:21:39+0000
محتجون يقطعون طريقا رئيساً للمطالبة باقالة مسؤول محلي في ذي قار.. فيديو

شفق نيوز/ عاود محتجون غاضبون من سوء الخدمات في محافظة ذي قار العراقية الجنوبية، اليوم الاثنين، على قطع طريق استراتيجي للمطالبة باقالة احد المسؤولين المحليين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في ذي قار، إن المحتجين في قضاء سيد دخيل شرقي المحافظة قاموا منذ صباح اليوم، بقطع طريق ناصرية - جبايش بالاطارات المشتعلة للمطالبة باقالة قائممقام القضاء حيدر الإبراهيمي من منصبه.

وأوضح أن المحتجين يتهمون القائممقام بالفشل في تقديم الخدمات وتكرار الازمة المائية في سيد دخيل.

وقال الإبراهيمي في حديث سابق، لوكالة شفق نيوز، إن قضاء سيد دخيل يعاني من أزمة مائية كبيرة والسبب يعود إلى قلة الاطلاقات المائية، ولا نعرف سبب ذلك، حيث أن اتصالاتنا وصلت لأعلى مسؤول في وزارة الموارد المائية ولكن دون جدوى.

وأضاف، أن الوزارة أبلغت ادارته لاحقا ان التجاوزات هي سبب الشحة المائية في القضاء، وقلنا لهم كيف يكون هناك تجاوز؟، ولا توجد مياه في الانهر التابعة لاراضي القضاء.

كما أشار قائممقام قضاء سيد دخيل، إلى أن القضاء الان بوضع (لا حول ولا قوة له)، واستبعد ان يتم العودة الى الابار الارتوازية، مبينا أن المناطق التي تضررت بسبب الشحة المائية التي ضربت نهر الصالحية وشط ال ابراهيم تقع على طريق طوله 56كم.

وسبق أن أقدم العشرات من محتجي قضاء سيد دخيل على التظاهر وقطع الطريق الرئيسي الرابط بأربعة من أقضية المحافظة مطالبين بإقالة القائممقام على خلفية الواقع الخدمي داخل القضاء.

 

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