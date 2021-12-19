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محتجون يقطعون طريقاً حيوياً يربط ذي قار بمناطقها الشمالية

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-19T06:05:27+0000
محتجون يقطعون طريقاً حيوياً يربط ذي قار بمناطقها الشمالية

شفق نيوز/ اقدم العشرات من المواطنين في محافظة ذي قار، اليوم الأحد، على قطع طريق يربط الناصرية بالاقضية الشمالية للمحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان " العشرات من اهالي قرية ال خنجر اقدموا صباح اليوم على قطع الطريق الرئيسي الذي يربط (الناصرية _ الغراف_ الشطرة) للمطالبة بإنشاء طريق خاص بأهل القرية وتقديم الخدمات لها".

وبين، ان " قطع الطريق تسبب بزحام شديد على الطريق وعودة غالبية العجلات إلى مدنها، حيث لم يسمح لها بالعبور، فيما سلكت عجلات أخرى الطرق الميسمية".

إلى ذلك تظاهر اهالي منطقة المهيدية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة من خلال قطع الطرق الفرعية وسط المدينة بالإطارات المحترقة للمطالبة بالخدمات اسوة ببقية مناطق المحافظة.

وطالب المحتجون بتعبيد شوارعهم وكذلك خدمات المجاري.

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