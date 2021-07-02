محتجون يقطعون طريقاً استراتيجياً في ديالى ويهددون بتعطيل الدوائر الحكومية

شفق نيوز/ قطع محتجون في قضاء المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة، يوم الجمعة، طريق المقدادية – بعقوبة الستراتيجي احتجاجا على تردي الخدمات وابرزها الكهرباء وماء الشرب، مهددين بإغلاق الدوائر الحكومية وتعطيل عملها.

وانسحب متظاهرو مدينة خانقين ليلة امس من مواقع الاعتصام بعد هدنة مع الادارة المحلية وحكومة ديالى لحل مشاكلهم الخدمية خلال 10 ايام.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المحتجين نصبوا خيام اعتصام مفتوحة احتجاجاً على تردي الخدمات وانعدام الكهرباء وماء الشرب وطالبوا باقالة مدير الكهرباء بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء واتهموه بتركيز عمله لصالح جهات سياسية معينة.

وطالب المتظاهرون بـ"محاسبة المسؤولين الذين يتصرفون بالمال العام الذي هو ملك للشعب بإستغلال منصبهم الوظيفي والقيام بتبليط الشوارع لأبواب البيوت وحقول الأبقار وترك الطرق العامة لاغراض انتخابية".

واكد المحتجون ان "قضاء المقدادية يعاني انهيار خدمي تام واوضاع مأساوية جراء الاهمال وانشغال المسؤولين بالحملات الانتخابية".

وهددوا بـ"اغلاق الدوائر الحكومية وتعطيل عملها في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة".

واشتدت ازمة الكهرباء في عموم المحافظات مع اضطراب درجات الحرارة وتوقف الخطوط الناقلة جراء الهجمات التي استهدفت ابراج الطاقة او بسبب نقص الوقود وانقطاع خطوط الطاقة الايرانية بسبب المشاكل المالية بين العراق وايران.