محتجون يقتحمون منزل مسؤول محلي في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، باقتحام مكتب عضو مجلس النجف أكرم شربة، من قبل محتجين والدخول بشجار عنيف معه، فيما اكد انتشال جثتي طفلتين من النهر ضمن المحافظة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "محتجين اقتحموا مكتب (شربة)، في منطقة حي الأمير وسط مدينة النجف مركز المحافظة ودخلوا بشجار معه، كاد يتطور إلى استخدام السلاح بين الطرفين".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية كبيرة طوقت مكان الحادث وقامت بتخليص عضو المجلس، وإنهاء الشجار بينهما"، فيما ما تزال أسباب الشجار مجهولة.

من جانب آخر، سجلت قوات الأمن حادث غرق طفلتين شقيقتين أعمارهن دون الـ10 سنوات في نهر قريب من منزلهن بمنطقة الشيطة بناحية الحيدرية شمالي مدينة النجف، وفق المصدر، الذي أكد أن "قوة أمنية انتشلت الجثتين ونقلتهما إلى دائرة الطب العدلي".