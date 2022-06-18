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محتجون يغلقون مكتب عضو برلمان جنوبي العراق.. صور

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-18T05:01:11+0000
محتجون يغلقون مكتب عضو برلمان جنوبي العراق.. صور

شفق نيوز/ أغلق محتجون غاضبون في ساعة متاخرة من ليل امس الجمعة، مكتب عضو بمجلس النواب العراقي في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن المحتجين أغلقوا مكتباً للنائبة "نيسان الزاير" في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار.

وبين ان المتحجين، وضعوا يافطة على باب المكتب وعليها علامة X بالخط الاحمر فوق صورة النائبة، وعبارة تطالب النائبة بالاستقالة من مجلس النواب العراقي، كما كتب أيضاً "دم الشهداء بعثر".

و"نيسان الزاير" التي اعلنت انشقاقها عن حركة "امتداد" النيابية، كانت قد تعرضت في شباط الماضي، لاستهداف بعبوة صوتية في ساعة متاخرة من الليل ايضاً، اسفرت حينها عن أضرار مادية فقط.

وتشهد محافظة ذي قار ومركزها مدينة الناصرية تظاهرات احتجاجية تطالب بالخدمات وفرص العمل،  تتخللها اغلاق طرق وجسور ودوائر حكومية.

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