محتجون يغلقون محطة وقود حكومية بسبب ازمة البنزين

شفق نيوز/ اغلق محتجون غاضبون محطة وقود حكومية في قضاء خانقين احتجاجا على ازمة البنزين.

وذكر مراسل شفق نيوز" ان المحتجين أغلقوا محطة زين القوس الحكومية الوحيدة في القضاء بسبب نقص وأزمة البنزين وعدم تنظيم آليات التوزيع اسوة بالوحدات الإدارية الاخرى.

ودعا المتظاهرون إلى تدخل قوات الأمن وجهاز الأمن الوطني لتأمين مادة البنزين ومنع حالات البيع غير القانونية لمنتوج البنزين.

يذكر ان قضاء خانقين 105 كم شمال شرق بعقوبة لازال يعاني ازمة البنزين بسبب عدم تنفيذ خطط امنية لملاحقة المهربين وعمليات البيع غير القانونية والتلاعب.