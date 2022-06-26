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محتجون يغلقون طرقاً تربط بين 3 محافظات وآخرون يتظاهرون أمام وزارة النفط

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-26T09:44:25+0000
محتجون يغلقون طرقاً تربط بين 3 محافظات وآخرون يتظاهرون أمام وزارة النفط

شفق نيوز/ أفادت مصادر محلية، يوم الأحد، بإغلاق طريق يربط بين بغداد وبابل وكربلاء من قبل محتجين للمطالبة بإنقاذ مناطقهم من الجفاف.

وأبلغت المصادر وكالة شفق نيوز، أن "العشرات من الأشخاص أغلقوا الطرق الرابطة بين بابل وكربلاء وبابل وبغداد للمطالبة بإنقاذ مناطق شمال بابل من الجفاف وإعادة فتح الأنهار التي جفت بسبب غلق فتحتها الرئيسية".

وأوضحت ان "المتظاهرين قاموا بنصب الخيم تأكيدا على الاعتصام"، مشيرة الى ان "وفداً من الحكومة المحلية في بابل توجه للتفاوض مع المتظاهرين من أجل إعادة فتح الطرق الرابطة بين بابل وكربلاء وبغداد".

الى ذلك، تظاهر العشرات من موظفي العقود والاجراء، امام مبنى وزارة النفط في العاصمة بغداد.

واشارت المصادر الى ان "المتظاهرين طالبوا بزيادة رواتبهم وشمولهم بالتثبيت بقانون الامن الغذائي".

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