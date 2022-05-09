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محتجون يغلقون شركة نفط ويقطعون طرقاً جنوبي العراق.. صور

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-09T05:46:17+0000
محتجون يغلقون شركة نفط ويقطعون طرقاً جنوبي العراق.. صور

شفق نيوز/ أقدم عشرات المحتجين في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاثنين، على اغلاق شركة نفط، فيما تجمع آخرون امام بوابة دائرة التربية في المحافظة، للمطالبة بفرص عمل.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن العشرات من المحتجين اقدموا، صباح اليوم، على اغلاق شركة نفط ذي قار احتجاجا على تدمير خيم الاعتصام الشهر الماضي، مطالبين بالتعيينات.

وبين، أن المحتجين استخدموا الإطارات المحترقة في قطع الطرق المؤدية للشركة العامة

 من جانب آخر، نظم العشرات من الخريجين غير المحاضرين تظاهرة احتجاجية امام بوابة مديرية التربية للمطالبة بالتعيين، اسوة بالمحاضرين.

وانطلقت في محافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم أمس الاحد، تظاهرات جديدة تطالب بفرص عمل وخدمات، تمثلت باغلاق جسر حيوي وطريق مهم.

 

 

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