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محتجون يغلقون شركة نفط رداً على إزالة خيامهم جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-23T05:41:41+0000
محتجون يغلقون شركة نفط رداً على إزالة خيامهم جنوبي العراق

شفق نيوز/ أغلق متظاهرون غاضبون في محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، شركة حكومية كبيرة في مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان العشرات من المتظاهرين المطالبين بالتعيين والمعتصمين أمام مبنى شركة نفط ذي قار اقدموا، صباح اليوم، على إغلاق مبنى الشركة، ومنعوا الموظفين من الدخول اليها.  

وأوضح أن قرار الاغلاق من قبل المحتجين يأتي على خلفية ازالة خيمهم من قبل القوات الامنية في ساعة متأخرة من يوم أمس.

ويتظاهر العشرات من خريجي الجامعات بشكل يومي في ذي قار وعدد من المحافظات للمطالبة بمنحهم فرص التوظيف بالمؤسسات الحكومية.

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