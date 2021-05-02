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محتجون يغلقون دوائر حكومية جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-02T06:00:59+0000
محتجون يغلقون دوائر حكومية جنوبي العراق

شفق نيوز/ أغلق عدد من الخريجين في محافظة ذي قار، صباح اليوم الأحد، دوائر حكومية في المحافظة للمطالبة بإطلاق رواتبهم بأثر رجعي. 

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن " العشرات من الخريجين (الإجراء اليوميين) أغلقوا دائرة صحة المحافظة للمطالبة بتنفيذ القرار 315‪  وإطلاق الرواتب بأثر رجعي".

وأضاف، أن " المتظاهرين اغلقوا أيضا فرع توزيع كهرباء ذي قار لتنفيذ المطالب ذاتها"، لافتا إلى أن " هناك دوائر حكومية متبقية سيتم إغلاقها تباعا كالدوائر البلدية".

وفي السياق قال مراسلونا في محافظات جنوبية أخرى، إن الاجراء والمتعاقدين في شركات وزارة الكهرباء بمحافظة البصرة، أغلقوا مبنى شركة إنتاج ونقل الطاقة للمنطقة الجنوبية، احتجاجاً على قرار صرف مخصصاتهم المالية وفق قانون سلم الرواتب الجديد

وأضافوا أن العشرات من متعاقدي جامعة واسط يغلقون البوابة الرئيسية للجامعة احتجاجا على عدم تفعيل قرار 315 الخاص بهم.

وأشار المراسلون إلى إغلاق مبنى دائرة كهرباء ميسان من قبل متعاقدين يطالبون بصرف المستحقات وتعديل سلم الرواتب.

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