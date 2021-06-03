محتجون يغلقون دائرة البلدية في اور جنوبي العراق

شفق نيوز/ أغلق محتجون غاضبون في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الخميس، إحدى الدوائر الحكومية في ناحية اور شرقي المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، في ذي قار، أن العشرات من المتظاهرين في ناحية اور شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة أقدموا، صباح اليوم، على إغلاق مديرية بلدية الناحية للمطالبة بالخدمات.

وبين، أن المتظاهرين هددوا بالتوجه إلى مركز المحافظة لإغلاق الدائر الرئيسة المقصرة بتقديم الخدمات إليهم.

اغلق محتجون غاضبون في ذي قار، اول أمس الثلاثاء، عدداً من مباني الدوائر الحكومية وجسرين مهمين بالمحافظة ومنعوا الموظفين من الدوام، للمطالبة بـ"التعيين".

وأعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، امس الأربعاء، عن وضع خطة أمنية "عاجلة" تخص محافظة ذي قار التي شهدت تظاهرات متواصلة، في وقت أكد فيه المحافظ أحمد الخفاجي على رفض قيام بعض المتظاهرين بقطع الطرق وغلق مؤسسات الدولة.