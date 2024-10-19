محتجون يرشقون الامن بالحجارة في ذي قار واطلاق مسيل للدموع لفض التظاهرات (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم السبت، بحدوث احتكاكات بين متظاهرين في ذي قار وبين القوات الامنية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "احتكاكاً وتبادل للضرب بالحجارة حصل في ساحة الحبوبي بين المتظاهرين والقوات الامنية".

واوضح أن "القوات الامنية اطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين".

واليوم السبت، أكدت وزارة الداخلية العراقية، توفير الحماية للمتظاهرين في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، فيما شددت على منع "الأساليب المرفوضة".

وأمس الجمعة، خرج المئات من المحتجين، بتظاهرة كبيرة في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين وانهاء الدعاوى الكيدية ضدهم.

وأشار مراسل وكالة شفق نيوز، الى قطع جميع الطرق المؤدية لساحة الحبوبي بالاسلاك الشائكة.

وأوضح أن التظاهرة شهدت حضور عدد من النواب العراقيين الذين يمثلون "تشرين".

وتابع مراسلنا، ان المحتجين طالبوا بإقالة قائد شرطة المحافظة الجديد اللواء نجاح العابدي، بسبب "استهدافه متظاهري تشرين"، بحسب قولهم.