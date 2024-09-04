محتجون يباشرون بنصب سرادق الاعتصام ومجلس ذي قار يستبق الأحداث بتنويه عاجل

شفق نيوز/ باشر العشرات من المحتجين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، مساء اليوم الأربعاء، بنصب سرادق الاعتصام إيذاناً بعودة الاحتجاجات المطالبة بالخدمات في المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن العديد من المحتجين باشروا بنصب السرادق أمام محطة الطاقة الحرارية في مدينة الناصرية إيذاناً ببدء الاحتجاجات التي وعدوا بعودتها بعد انتهاء الزيارة الأربعينية للمطالبة بمشاريع الكهرباء في ذي قار.

وبين مراسلنا، أن المحتجين وجهوا نداءً عاجلاً لأصحاب المواكب وشيوخ العشائر للوقوف معهم وتوفير مستلزمات الاحتجاج، فضلاً عن دعم مطالبهم التي هدفها خدمة أبناء المحافظة، ومن أبرزها إنشاء محطة سعة ثلاثة آلاف ميغاواط في الناصرية.

من جانبه، أعلن مجلس محافظة ذي قار، عن عقد اجتماع طارئ لبيان آخر النتائج حول إنشاء محطة كهرباء في المحافظة.

وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس محافظة ذي قار سيعقد يوم غد الخميس اجتماعاً بحضور رئيس المجلس، والنائب الأول للمحافظ، ومدير المحطة الحرارية والمحطة المركبة ومدير فرع التوزيع ومسؤولي أقسام الكهرباء في شمالي وجنوبي المحافظة للاطلاع على ما توصلت إليه اللجنة من الاتفاق السابق حول إدراج إنشاء محطة توليد كهرباء من قبل شركة سيمنس في المحافظة".