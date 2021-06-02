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محتجون غاضبون يمنعون وزير الداخلية من الوصول لديوان محافظة ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-02T13:48:43+0000
محتجون غاضبون يمنعون وزير الداخلية من الوصول لديوان محافظة ذي قار

شفق نيوز / منع محتجون غاضبون في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، وزير الداخلية عثمان الغانمي، من الوصول إلى مبنى ديوان المحافظة، لعقد مؤتمر صحفي هناك.

وذكر مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، أن "المحتجين من الخريجين في مدينة الناصرية سيطروا على شارع الإمام علي عليه السلام وسط المحافظة، وهو الطريق الرئيسي المؤدي لمبنى ديوان المحافظة، وأوصلوا رسالة إلى وزير الداخلية عثمان الغانمي، بعدم السماح له بالوصول للمبنى وعقد مؤتمر صحفي فيه".

وأضاف المصدر، أن "الوزير استجاب لرسالة المتظاهرين وقرر عقد المؤتمر الصحفي في مبنى قيادة عمليات سومر بمسافة 4كم خارج مركز المدينة".

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