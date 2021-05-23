صور .. محتجون غاضبون يقطعون طرقاً ويغلقون دوائر حكومية جنوبي العراق

شفق نيوز/ اقدم العشرات من المحتجين الغاضبين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق يوم الأحد على قطع طرق رئيسية، وإغلاق دائرة حكومية احتجاجا على تردي الواقع الخدمي، واستشراء البطالة داخل المجتمع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن اهالي منطقة حي الإعلام قرب السجن الاصلاحي قطعوا طريقا رئيسيا بالاطارات المحترقة وسط الناصرية احتجاجا على تردي الخدمات في المنطقة.

وأشار إلى أن موظفي عقود دائرة صحة ذي قار أغلقوا الدائرة وشارع الحبوبي وسط الناصرية للمطالبة بتفعيل القرار 315.

وأغلق خريجون عاطلون عن العمل فرع توزيع المنتجات النفطية في ذي قار للمطالبة بالتعيين، وفقا لمراسلنا.

وقطع العشرات من اهالي قضاء الفهود شرقي محافظة ذي قار الطريق الرابط بين الناصرية والجبايش للمطالبة بإكمال السايد الثاني للطريق.

ونظم عدد من متظاهري ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية وقفة احتجاجية أمام مبنى محكمة استئناف ذي قار الاتحادية للمطالبة بالكشف عن مصير الناشط المختطف سجاد العراقي.

وفي محافظة الديوانية بدأ الاجراء والعقود بإغلاق الدوائر الحكومية بعد تسويف مطالبهم وعدم الجدية في الاستجابة، بحسب المتظاهرين.

وقال مراسلنا إن الاجراء اليوميين أغلقوا الباب الرئيسية لمبنى الحكومة المحلية ومنعوا دخول الموظفين.