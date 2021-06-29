محتجون غاضبون يقطعون جسرين رئيسين وسط الناصرية

شفق نيوز/ أغلق عشرات المحتجين في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، جسرين رئيسين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن العشرات من المتظاهرين في مدينة الناصرية أقدموا ومنذ فجر اليوم على قطع جسري الزيتون والنصر وسط المحافظة بالاطارات المحترقة.

وبين، أن المحتجين طالبوا بتحسين الواقع الخدمي، وعلى رأسه ملف الكهرباء، وإقالة المسؤولين الفاسدين بهذا الملف.

ويتظاهر العشرات من اهالي الناصرية بشكل شبه يومي دون توقف منذ العام 2019 احتجاجا على الاوضاع العامة في البلاد وبمحافظتهم بشكل خاص.