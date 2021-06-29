سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

محتجون غاضبون يقطعون جسرين رئيسين وسط الناصرية

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-29T07:21:47+0000
محتجون غاضبون يقطعون جسرين رئيسين وسط الناصرية

شفق نيوز/ أغلق عشرات المحتجين في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، جسرين رئيسين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن العشرات من المتظاهرين في مدينة الناصرية أقدموا ومنذ فجر اليوم على قطع جسري الزيتون والنصر وسط المحافظة بالاطارات المحترقة.

وبين، أن المحتجين طالبوا بتحسين الواقع الخدمي، وعلى رأسه ملف الكهرباء، وإقالة المسؤولين الفاسدين بهذا الملف.

ويتظاهر العشرات من اهالي الناصرية بشكل شبه يومي دون توقف منذ العام 2019 احتجاجا على الاوضاع العامة في البلاد وبمحافظتهم بشكل خاص.

related

محتجون غاضبون من تردي الخدمات يقطعون طريقاً "مهماً" جنوبي العراق

Date: 2021-06-02 07:46:18
محتجون غاضبون من تردي الخدمات يقطعون طريقاً "مهماً" جنوبي العراق

ذي قار.. الكهرباء تعلن "إطفاء تاماً" للخدمة دون معرفة الأسباب

Date: 2021-06-21 16:51:33
ذي قار.. الكهرباء تعلن "إطفاء تاماً" للخدمة دون معرفة الأسباب

ذي قار.. حالة وفاة جديدة لمتظاهر أصيب بمجرزة "جميل الشمري"

Date: 2021-06-05 10:07:15
ذي قار.. حالة وفاة جديدة لمتظاهر أصيب بمجرزة "جميل الشمري"

محافظة جنوبية تعلن عطلة وتستثني دوائر

Date: 2019-12-03 19:33:54
محافظة جنوبية تعلن عطلة وتستثني دوائر

بعد أيام على افتتاحه.. خريجون يعيدون إغلاق مصفى ذي قار

Date: 2021-03-31 08:18:26
بعد أيام على افتتاحه.. خريجون يعيدون إغلاق مصفى ذي قار

وثيقة.. محافظ ذي قار يعيد قائممقام الرفاعي السابق لمنصبه

Date: 2021-04-18 15:44:02
وثيقة.. محافظ ذي قار يعيد قائممقام الرفاعي السابق لمنصبه

احتجاج وتصادم مع قوات امنية جنوبي العراق

Date: 2019-06-30 14:49:20
احتجاج وتصادم مع قوات امنية جنوبي العراق

ناشطون بارزون في ذي قار يجتمعون بأحد شيوخ العشائر تحضيراً لاجتماع هام

Date: 2021-02-28 13:18:11
ناشطون بارزون في ذي قار يجتمعون بأحد شيوخ العشائر تحضيراً لاجتماع هام