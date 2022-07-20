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انتشار امني حول السفارة التركية ببغداد واقتحام مكتب للفيزا في النجف

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-20T14:52:45+0000
انتشار امني حول السفارة التركية ببغداد واقتحام مكتب للفيزا في النجف

شفق نيوز/ أقدم مواطنون غاضبون في النجف، يوم الاربعاء، على إغلاق مكتب إصدار تأشيرات الدخول إلى تركيا، احتجاجاً على سقوط ضحايا وعشرات الجرحى بقصف تركي لمصيف في دهوك.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المحتجين تجمعوا أمام مكتب اصدار الفيزا التركية وقاموا بغلقه وإنزال العلم التركي من مبنى المكتب في النجف.

واشار الى ان القوات الأمنية فرضت إجراءات مشددة لمنع اقتحام المكتب من قبل الجماهير الغاضبة، المنددة بالقصف التركي.

وفي العاصمة بغداد، انتشرت قوة أمنية حول مبنى السفارة التركية تحسباً لأي ردود فعل غاضبة احتجاجاً على القصف التركي للمصف.

وكان قائممقام قضاء زاخو،مشير محمد بشير، قد أبلغ في وقت سابق اليوم وكالة شفق نيوز، بأن 9 من السياح سقطوا ضحايا بينما أصيب 23 آخرون بجروح كحصيلة قابلة للزيادة للقصف التركي الذي استهدف مصيف "برخ" في ناحية "دركار".

وأضاف أن بعض الجرحى تم نقلهم الى مستشفيات دهوك، مبينا أن جميع السياح من وسط وجنوب العراق، مبينا ان موقع القصف تعرض لأربع قذيفة مدفعية.

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