محتجون غاضبون يغلقون دوائر حكومية وطرقاً في واسط.. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في واسط، يوم الاحد، بأن محتجين غاضبين أغلقوا دوائر حكومية وطرقاً في المحافظة.

وقال لوكالة شفق نيوز، إن عشرات من المحتجين اغلقوا، مساء اليوم، بعض الدوائر والطرق الرئيسية في محافظة واسط، مبينا أن المحتجين طالبوا بإسقاط الحكومة المحلية في المدينة.

وفي قوت سابق اليوم، عاد متظاهرو ذي قار جنوبي العراق لليوم الثالث على التوالي إلى قطع جسر الحضارات وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "متظاهري ساحة الحبوبي قاموا بقطع جسر الحضارات لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بالكشف عن مصير الناشط المغيب سجاد العراقي منذ عدة أشهر".