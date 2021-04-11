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محتجون غاضبون يغلقون ثلاثة جسور رئيسية ومبنى شركة نفطية جنوبي العراق (تحديث)

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-11T05:46:50+0000
محتجون غاضبون يغلقون ثلاثة جسور رئيسية ومبنى شركة نفطية جنوبي العراق (تحديث)

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بإغلاق ثلاثة جسور رئيسية في المحافظة من قبل محتجين غاضبين على عدم تعيينهم.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات من الخريجين وموظفي الأجور في بلدية الناصرية أغلقوا جسور الزيتون والنصر والحضارات للمطالبة بالتعيين على شركة النفط، وتنفيذ بنود القرار 315 لموظفي أجور بلدية الناصرية".

وأضاف الشهود أن " زحاما شديدا ضرب شوارع الناصرية بسبب توقف حركة السير على الجسور واعتماد المحافظة على جسر حديدي صغير يربط بين جزئيها، فيما عانى الكثير من الوصول إلى دوائر عملهم".

من جهته قال مراسل وكالة شفق نيوز في الجنوب انه تم اغلاق مبنى شركة نفط ميسان من قبل مهندسين يطالبون بتوفير فرص عمل لهم في القطاع النفطي.

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