محتجون غاضبون من تردي الكهرباء يقطعون شارعاً رئيسياً في ذي قار

شفق نيوز/ أقدم العشرات من اهالي ناحية اور شرقي محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، على قطع الشارع الرئيسي المؤدي إلى مركز الناحية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن العشرات من المتظاهرين في ناحية اور أقدموا على قطع الشارع الرئيسي بالاطارات المحترقة.

وبين مراسلنا، أن المتظاهرين تجمعوا أمام مبنى دائرة الكهرباء للمطالبة بتحسين التيار الكهربائي في الناحية.

ويعاني العراق من أزمة نقص الكهرباء منذ عقود جراء الحروب المتعاقبة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد فضلا عن استشراء الفساد.

ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارة أحياناً إلى 50 مئوية.