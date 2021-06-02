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محتجون غاضبون من تردي الخدمات يقطعون طريقاً "مهماً" جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-02T07:46:18+0000
محتجون غاضبون من تردي الخدمات يقطعون طريقاً "مهماً" جنوبي العراق

شفق نيوز/ أقدم عشرات المتظاهرين، يوم الأربعاء، على قطع طريق "مهم" جنوبي العراق احتجاجاً على تردي الخدمات العامة.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن العشرات من أهالي قرية أم الحجول قرب منطقة الطمر الصحي جنوب مدينة الناصرية مركز المحافظة، قطعوا الطريق الرئيسي الرابط بين ذي قار والبصرة بالاطارات المحترقة.

وطالب المحتجون بتحسين الخدمات العامة ولا سيما الكهرباء، وفق مراسلنا.

ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارة أحياناً إلى 50 مئوية. 

وتعد أزمة الكهرباء مزمنة في العراق منذ عقود جراء الحصار والحروب المتعاقبة والفساد المستشري في البلاد.

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