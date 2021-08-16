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محتجون غاضبون على شح المياه يقطعون طريق واسط ميسان (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-16T08:25:46+0000
محتجون غاضبون على شح المياه يقطعون طريق واسط ميسان (صور)

شفق نيوز / قطع محتجون غاضبون، يوم الأحد، الطريق الرابط بين محافظتي واسط وميسان، احتجاجاً على شح مياه الشرب.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المحتجين هم من أهالي منطقة حكيمة الثانية ضمن محافظة واسط، تظاهروا صباح اليوم احتجاجاً على شح مياه الشرب في منطقتهم.

وأضاف أن المحتجين قطعوا الطريق الرئيسي بين محافظتي واسط وميسان، بسبب عدم استجابة الجهات الحكومية لمطالبهم.

وتعاني عدد من مدن العراق، شحاً في مياه الشرب والري على حد سواء، جراء موسم الأمطار الصفري من جهة وقطع إمدادات مياه الأنهر لدجلة والفرات من قبل دول الجوار من جهة أخرى.

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