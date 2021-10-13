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محتال يستدرج فتاة مراهقة إلى بغداد قبل سرقة كل ما تملك

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-13T18:54:54+0000
محتال يستدرج فتاة مراهقة إلى بغداد قبل سرقة كل ما تملك

شفق نيوز/ أفادت الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية، يوم الأربعاء، بقيام شخص محتال باستدراج فتاة مراهقة من صلاح الدين إلى بغداد قبل أن يقوم بسرقة مجوهراتها وأموالها وهاتفها.

وقالت الشرطة المجتمعية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تمكنت من إيقاف عملية استغلال واستغفال لفتاة من محافظة صلاح الدين من قبل شاب من العاصمة بغداد بإغرائها بالزواج، والذي تعرفت عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعادتها لذويها، بعد هروبها من دارها للقاء الشاب".

وأضافت أن "الشاب قام بسرقة مخشلاتها الذهبية واموالها التي تجاوزت المليون ونصف المليون دينار وهاتفها الخلوي، وتركها وحيدة في أحد متنزهات بغداد، بحجة ترتيب أمور الزواج مع عائلته".

وأوضحت أن "العملية جاءت على خلفية تلقي الشرطة المجتمعية بلاغا من أمن المتنزه بالحالة، حيث قامت بالتحرك السريع، وبعد التحري والتحقيق وقفت على ملابسات القضية واستطاعت الوصول إلى ذوي الضحية وتسليمهم ابنتهم بعد أن قدمت لها الدعم النفسي والمعنوي واخذت التعهدات الاصولية منهم برعايتها والاهتمام بشؤونها، بناء على رغبة الفتاة البالغة ١٩ عاما، وستجري المجتمعية زيارات دورية لمحل إقامة الفتاة للاطمئنان عليها ورعاية شؤونها".

وأردفت بالقول، "لا زالت التحريات مستمرة بالقضية من قبل الجهات المختصة للوصول إلى المجرم الذي قام بسرقة الفتاة والنصب عليها".

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