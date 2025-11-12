محاولتا انتحار في ميسان وديالى (فيديو وصور)

شفق نيوز- ميسان/ ديالى

شهدت محافظتا ميسان وديالى، مساء اليوم الأربعاء، محاولتي انتحار لصبي وشاب فيما تمكنت شرطة النجدة من إنقاذهما لتكتب لهما حياة جديدة.

وذكرت قيادة شرطة ميسان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "مفارز قسم شرطة النجدة ضمن قاطع البلدة تمكنت من إنقاذ صبي يبلغ من العمر 15 عاماً أقدم على القفز من أعلى جسر منطقة العروبة (الماجدية) في قضاء العمارة مركز ميسان محاولاً الانتحار غرقاً".

وبينت القيادة أن "من خلال الإخبار من قبل غرفة عمليات القيادة ويقظة المفارز المتواجدة قرب المكان والتحرك الفوري حال دون إنهاء حياة الشاب وإنقاذ حياته من موت محقق بعد قيام المفارز بالسباحة وإنقاذه".

وأشارت إلى إجراء الإسعافات الأولية له ونقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وفي ديالى، أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز عن إنقاذ شاب من محاولة الانتحار فوق جسر الجمهورية في بعقوبة، مرفقة ذلك بمقطع فيديو يوثق العملية.

وأظهر التسجيل المصور لحظة الإنقاذ التي شارك فيها ضابط وعناصر شرطة، حيث تم استغلال فرصة انشغال الشاب بالحديث مع الضابط الذي يحاول إقناعه بالعدول عن قرار الانتحار، ليخطف عنصر من الشرطة يد الشاب في لحظة ويسحبه من حافة الجسر لينتهي الموقف بالحفاظ على حياة الشاب.