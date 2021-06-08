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محاولة انتحار لإمرأة نازحة في مخيم ديبكه

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-08T11:17:27+0000
محاولة انتحار لإمرأة نازحة في مخيم ديبكه

شفق نيوز/ أقدمت امرأة نازحة في احد المخيمات، يوم الثلاثاء، على الانتحار بإضرام النار في جسدها.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن النازحة في مخيم ديبكه بمحاولة انتحار بسبب مشاكل عائلية وذلك بحرق نفسها باستخدام النفط الأبيض.

وأضاف المصدر؛ أن النيران تسببت بحروق تجاوزت الـ75% من جسدها، وقد تم نقلها الى مستشفى طوارئ اربيل.

ولفت إلى أن النازحة شيرين قادر عزيز تبلغ من العمر 21 عاما، متزوجة ولديها طفل واحد وهي من نازحي ناحية القراج الواقعة في قضاء مخمور.

وديبكة قرية تتبع قضاء مخمور في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان وتدار من قبل محافظة نينوى في شمال العراق.

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