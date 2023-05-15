محاولة انتحار فاشلة لفتاة في بغداد "تكسرت عظامها"

شفق نيوز/ نجت فتاة من الموت المحقق بعد أن حاولت الانتحار برمي نفسها من أعلى مقهى في إحدى مناطق بغداد، وفق ما أفاد به مصدر أمني اليوم الأثنين.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، إن فتاة أقدمت على محاولة الانتحار من خلال رمي نفسها من الطابق الثالث ببناية كوفي شوب ضمن منطقة المنصور، ما اسفر عن اصابتها بكسور مختلفة نقلت على اثرها الى مستشفى اليرموك.

وبين المصدر، أن تحقيقات تجري لمعرفة ملابسات الحادث.، مشيرا إلى أن الفتاة هي احدى العاملات في الكوفي شوب.