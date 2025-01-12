محاولة انتحار فاشلة لشخص هندي الجنسية داخل شركة وسط بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأحد، بأن شخصا يحمل الجنسية الهندية حاول الانتحار داخل شركة للمقاولات وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شخصا هندي الجنسية يدعى ( فينود كومار هاري جان ) مواليد العام 1979 حاول الانتحار عن طريق ضرب نفسه بواسطة سكين في منطقة الرقبة داخل محل عمله في شركة (أور باكون) للمقاولات ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد.

وأضاف المصدر، أن هذا الشخص اصيب بجروح تم نقله على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرا الى فتح تحقيق بالحادث لمعرفة أسباب محاولة الانتحار.