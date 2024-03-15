ذي قار.. محاولة انتحار فاشلة لامرأة "أربعينية" واعتقال منفذ 11 جريمة سرقة

شفق نيوز/ شهدت محافظة ذي قار، يوم الجمعة، محاولة انتحار فاشلة لامرأة، فيما ألقت مديرية مكافحة الإجرام، القبض على متهم اعترف بارتكاب 11 جريمة سرقة.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بـ"تسجيل محاولة انتحار فاشلة لامرأة في الأربعينيات من عمرها، في قضاء النصر شمالي محافظة ذي قار".

وأضاف المصدر، أن "الامرأة أقدمت على الانتحار بواسطة حرق نفسها بمادة (النفط الأبيض)، وجرى نقلها إلى المستشفى لغرض تلقي العلاج، وتبين لاحقاً أن سبب الانتحار يعود لإصابتها بحالة نفسية".

إلى ذلك، أكدت مديرية مكافحة إجرام ذي قار، القبض على المتهم (أ،ن،ف) والذي اعترف خلال التحقيق قيامه بـ11 عملية سرقة، صدقت أقواله بالاعتراف قضائيا وأجري كشف الدلالة القانوني، وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق المادة 446 من قانون العقوبات العراقي.