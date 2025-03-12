محاولة انتحار "غريبة" في ديالى.. الرصاصة اخترقت جسده وقتلت زوجة أخيه

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الأربعاء، بنجاة شاب من محاولة انتحار فاشلة إلا أنها انتهت بمقتل زوجة أخيه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً في الـ21 من عمره، حاول الانتحار عبر إطلاق النار من بندقية على صدره، لكن الرصاصة اخترقت جسده لتصيب زوجة أخيه التي كانت بالقرب منه، ما أدى لمقتلها على الفور".

وأضاف أن "الحادث وقع في قرية سراجق التابعة لقضاء المنصورية في المحافظة"، مبيناً أنه "تم نقل جثة المرأة الضحية للطب العدلي والمصاب إلى مستشفى لتلقي العلاج".

وأشار إلى أن "قاضي التحقيق أصدر أمراً بتوقيف الشاب لاستكمال الإجراءات القانونية معه بعد تماثله للشفاء".