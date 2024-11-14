محاولة انتحار تنتهي بمأساة.. وفاة طالبة إثر سقوط زميلتها عليها جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ميسان جنوبي العراق، اليوم الخميس، بمصرع فتاة نتيجة محاولة انتحار فاشلة لإحدى الفتيات في مدرسة وسط مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "طالبة في إحدى المدارس الاعدادية وسط محافظة ميسان حاولت، اليوم، الانتحار برمي نفسها من اعلى بناية مدرستها، لكن محاولة إنتحارها فشلت بسبب سقوطها على طالبة أخرى، حيث أدت لوفاة الطالبة التي سقطت عليها على الفور".

وبين المصدر، ان "الفتاة المنتحرة اصيبت بجروح بسيطة وإغماء بسبب الارتطام بزميلتها المجنى عليها، حيث نقلت الجثة للطب العدلي، والطالبة المصابة للمشفى لغرض تلقي العلاج اللازم ".