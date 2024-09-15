محامي "أم اللول" يكشف عن تعرضها لـ"الضرب المبرح" داخل السجن ويطالب بكشف مصيرها

شفق نيوز/ طالب المحامي طارق الشرع الذي يتولى قضية المتهمة بترويج المخدرات "هديل السامرائي" الملقبة بـ"أم اللول"، يوم الأحد، وزير العدل، بالكشف عن وضع موكلته، حيث كشف أنها تعرضت لضرب مبرح داخل السجن، مع احتمالية مفارقتها للحياة، حسب قوله.

وقال الشرع، في منشور له على فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز: "السيد وزير العدل، اخبار شبّه مؤكدة عن تعرض موكلتنا المدعوة هديل خالد ( ام اللول) إلى الضرب المبرح واعتداء دامٍ يحتمل مفارقتها الحياة داخل السجن من قبل مجهولين ولم يتسنّ لنا معرفة تفاصيل الحادث وحقيقته".

وتابع الشرع: "نطالب معاليكم بالكشف عن مصيرها، أمام الرأي العام وأمام مكتبنا بغية اتخاذ ما يلزم قانونا، لاسيما أن موعد مرافعتها بأواخر الأسبوعين القادمين".

وكانت القوات الأمنية قد ألقت القبض في شهر آيار/ مايو الماضي، بتهمة المتاجرة بالمخدرات، وفي 29 آيار/ مايو أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكماً بالسجن المؤبد بحق المدعوة "هديل خالد عبد رشيد" الملقبة بـ"أم اللول" بعد إدانتها بتجارة المخدرات الدولية.

وكان القضاء العراقي قد حكم في شهر نيسان/ أبريل الماضي على "أم اللول" بالحبس البسيط لمدة أربعة أشهر إستناداً لأحكام المادة 403 من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل عن جريمة صناعة ونشر عدة صور وأفلام (فيديوهات) تتضمن أقوالاً فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة.