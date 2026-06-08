محاميه: "أبو جنة" ما زال قيد التوقيف والتحقيقات شارفت على الانتهاء

شفق نيوز- نينوى

أكد المحامي محمد الكراف، الوكيل القانوني لصانع المحتوى المعروف "أبو جنة"، مساء اليوم الاثنين، أن التحقيقات القضائية الخاصة بموكله ما زالت مستمرة، نافياً صحة الأنباء المتداولة بشأن الإفراج عنه.

وقال الكراف لوكالة شفق نيوز، إن "القضاء يواصل التحقيق في قضية (أبو جنة) وفق المادة 456 من قانون العقوبات العراقي (نصب واحتيال)، فيما شارفت اللجان التحقيقية على استكمال أعمالها، ومن المتوقع أن تنهي مهامها نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل".

وأضاف أن "التحقيقات أثبتت صحة العقود الإعلانية المبرمة بين موكله وعدد من المعامل والمصانع، ومنها معامل الجبس والبسكويت، كما أجرت اللجنة التحقيقية زيارات ميدانية إلى مواقع الشركات والمنتجات التي يتعامل معها (أبو جنة) للتحقق من طبيعة تلك العقود".

وأشار إلى أن "(أبو جنة) سلّم نفسه إلى الجهات المختصة ولم يتم إلقاء القبض عليه، وهو يتمتع بصحة جيدة"، مبيناً أن التحقيق يجري حصراً بإشراف القضاء، فيما ما يزال موكله موقوفاً لدى جهاز الأمن الوطني في نينوى.

وأوضح الكراف أن "القضية محل التحقيق تتعلق بآلية توزيع الهدايا والجوائز التي شملت سيارات رباعية الدفع وهواتف نقالة وهدايا أخرى، ضمن ما تنظر فيه الجهات القضائية وفق المادة القانونية المشار إليها".

وكان مصدر أمني في محافظة نينوى قد أبلغ وكالة شفق نيوز في 31 آيار/ مايو الماضي باعتقال صانع المحتوى الشهير "أبو جنة" للتحقيق معه بشأن مصادر الأموال والهدايا التي يظهر وهو يوزعها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر إن "التحقيق يتركز على مصادر الأموال والهدايا التي يقدمها أبو جنة في مقاطع الفيديو، وليس على المحتوى الذي يقدمه".

وبين أن "صانع المحتوى يظهر في تسجيلات متداولة وهو يوزع سيارات حديثة وعجلات ومبالغ مالية وهدايا متنوعة".

وأضاف أن "أبو جنة يمتلك معملاً للجبس ومنتجات غذائية تحمل اسمه التجاري"، مشيراً إلى أن "التحقيقات جاءت بعد تداول أحاديث وأوساط شعبية تتساءل عن مصادر الأموال وطبيعة الإنفاق الظاهر في مقاطع الفيديو".