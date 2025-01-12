محامون يطالبون بمنحهم رخصة حمل السلاح في العراق

شفق نيوز/ دعت نقابة المحامين فرع كركوك، يوم الأحد، وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، الى السماح للمحامين بحمل السلاح وفق رخصة قانونية وذلك بعد الاعتداء على محام بسلاح ناري وسط المحافظة.

وجاء في بيان للنقابة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاعتداء على اثنين من المحامين بشارع القدس وسط المدينة امر مرفوض، وإنهما تعرضا لاطلاق نار بسلاح (مسدس) وتم تهديدهما وشتمهما"، مؤكدا اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق الشخص المهاجم".

وطالب البيان، وزير الداخلية، بتسهيل الاجراءات لمنح المحامين رخصة حمل السلاح وحيازته، كون عمل المحامي في طوق من الخطر وهذا يحتاج الى حماية أنفسهم من تلك المخاطر".

وأكد أن "القوات الامنية في كركوك وصلت الى مكان الحادثة بسرعة واستجابت بصورة سريعة وقامت بالاجراءات القانونية ضد من قام بهذا العمل المرفوض".

وكان مصدر محلي في محافظة كركوك أفاد مساء أمس السبت بتعرض محام لإطلاق نار وسط المحافظة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز بأن "مسلحا مجهولا أطلق النار صوب سيارة محام في شارع القدس وسط كركوك دون إصابة المحامي بجروح".

وأضاف المصدر؛ أن "مطلقي النار فروا إلى جهة مجهولة وحضرت الشرطة لموقع الحادث وفتحت تحقيقا بالحادثة".