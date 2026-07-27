محامون يحتجون أمام دائرة تسجيل الشركات وسط بغداد
شفق نيوز- بغداد
تظاهر عدد من المحامين، يوم الاثنين، أمام دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة وسط بغداد.
وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن التظاهرة التي حضرت فيها نقيب المحامين أحلام اللامي، جاءت بعد قرار من الدائرة بمنع دخول المحامين إلى الدوائر الحكومية إلا بعد إرسال لهم رسالة تبليغ.
وكانت نقابة المحامين قد احتجّت على قرار دائرة تسجيل الشركات، وذلك على خلفية اتهام الدائرة بعرقلة عمل المحامين وعدم إنجاز معاملاتهم، مما دفع عددًا كبيرًا من الشركات إلى فقدان الثقة بهم وسحب وكالاتهم والتأثير على رزقهم ووضعهم المعيشي، وفقًا لحديث عدد من المحامين.
ولوّح المحامون باعتصام مفتوح، فضلًا عن وقفة أخرى وصفت بالكبرى حال عدم تحقيق المطالب، فضلًا عن الاحتفاظ بتحريك شكوى جزائية أمام المحاكم المختصة ضد الدائرة، وهذا نص بيان النقابة.