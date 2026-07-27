محامون يحتجون أمام دائرة تسجيل الشركات وسط بغداد

شفق نيوز- بغداد

تظاهر عدد من المحامين، يوم الاثنين، أمام دائرة تسجيل ‏الشركات التابعة لوزارة التجارة وسط بغداد.‏

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن التظاهرة التي حضرت ‏فيها نقيب المحامين أحلام اللامي، جاءت بعد قرار من الدائرة ‏بمنع دخول المحامين إلى الدوائر الحكومية إلا بعد إرسال لهم ‏رسالة تبليغ.‏

وكانت نقابة المحامين قد احتجّت على قرار دائرة تسجيل ‏الشركات، وذلك على خلفية اتهام الدائرة بعرقلة عمل المحامين ‏وعدم إنجاز معاملاتهم، مما دفع عددًا كبيرًا من الشركات إلى ‏فقدان الثقة بهم وسحب وكالاتهم والتأثير على رزقهم ووضعهم ‏المعيشي، وفقًا لحديث عدد من المحامين‎.‎

ولوّح المحامون باعتصام مفتوح، فضلًا عن وقفة أخرى وصفت ‏بالكبرى حال عدم تحقيق المطالب، فضلًا عن الاحتفاظ بتحريك ‏شكوى جزائية أمام المحاكم المختصة ضد الدائرة، وهذا نص ‏بيان النقابة.‏