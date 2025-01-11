محامون من البصرة يتوعدون بمقاضاة برلمانية

شفق نيوز/ توعد المحامي من محافظة البصرة جعفر الموسوي، يوم السبت، عضو مجلس النواب انتصار المالكي، نيابةً عن عدد من المحامين بتسجيل دعوى قضائية ضدها في محاكم البصرة بعد زيارة الاخيرة لملاحظية التسجيل العقاري في قضاء شط العرب و انتقادها لعملهم.

وقال الموسوي في تصريح لوكالة شفق نيوز: إن "عدداً من المحامين في البصرة يرومون إقامة دعوى قضائية ضد النائب انتصار المالكي بعد توجيهها إساءة للمحامين و اتهامها إياهم بالسيطرة على معاملات المواطنين".

وتابع، أن "المحامين المتواجدين في ملاحظية التسجيل العقاري في شط العرب يؤدون عملهم القانوني بإنجاز ومتابعة معاملات المواطنين، وهذا جزء من دورهم في دوائر الدولة، وما صدر من تصريحات و فيديوهات تم تداولها هو إساءة بحقنا، وسيكون القضاء هو الفيصل بيننا".

وفي وقتٍ سابق وجهت عضو لجنة النزاهة النيابية النائبة انتصار المالكي، مناشدة لنقابة المحامين العراقيين واصفة عمل محامي ملاحظية التسجيل العقاري في شط العرب بـ "الاستهتار"، موضحةً أنهم "لا يملكون هويات ولا باجات تعريفية وأصبح عملهم تعقيب لمعاملات المواطنين"، حسب قولها.