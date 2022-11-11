محافظ واسط يأمل بـ"طفرة نوعية" في نهاية 2023: نعمل بمئات المشاريع

شفق نيوز/ أعلنت حكومة محافظة واسط، اليوم الجمعة، تنفيذ حملة إعمار كبيرة تتضمن مئات المشاريع المختلفة، فيما أعربت عن أملها بتحقيق "طفرة نوعية" في نهاية العام المقبل.

وقال محافظ واسط، محمد جميل المياحي، لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة واسط بدأت منذ أكثر من سنة بحملة إعمار كبيرة في 19 وحدة إدارية، حيث هناك أكثر من 600 مشروع يعمل الآن في المحافظة، موزعة بين بنى تحتية، وإنشاء مباني، وبناء مدارس، ومراكز صحية".

وأشار المياحي، إلى أن "إنجاز تلك المشاريع وصل لنسب متقدمة، ونأمل في نهاية عام 2023 تحقيق طفرة نوعية بعد إكمال العديد من مشاريع البنى التحتية، خاصة في مراكز المدن والقرى الكبيرة".

وأوضح المحافظ، أن "حاجة المواطنين إلى الخدمات تزداد بنسبة تصل إلى 20% سنويا، خصوصا في المناطق المستحدثة والمناطق التي تحتاج إلى تطوير وتأهيل، وشرعنا عملياً بتوقيع عقود إحالة مشاريع الأمن الغذائي المدرجة ضمن قانون الأمن الغذائي".

وبيّن محافظ واسط، أن "حصة المحافظة من قانون الأمن الغذائي تبلغ 447 مليار دينار موزعة على خدمات متكاملة في كل الوحدات الإدارية".

وأكد المياحي، أن "هذه المشاريع ستحل أزمة كبيرة في الخدمات، ونعمل مع رئيس الوزراء لتنفيذ برنامجه الحكومي في أن تكون هذه الحكومة (حكومة خدمات)".

ولفت إلى أن "إنجاح ملف الخدمات يحتاج إلى إعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات ودعم استحقاقها"، مبينا أن "استقرار المحافظات سوف يُمكّن الحكومة من النجاح والتقدم في ملف الخدمات بشكل كبير".